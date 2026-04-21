In attesa del derby, i tifosi dell’Andrea Costa hanno intonato cori in viale Dante, manifestando il loro entusiasmo. La festa si è scatenata nonostante la sconfitta della Virtus a Chiusi, che ha portato alla retrocessione in Serie B Interregionale. Le scene di giubilo hanno coinvolto i supporter biancorossi, che si sono riuniti per celebrare questo risultato. La partita tra le due squadre non ha influito sui festeggiamenti dei tifosi locali.

Scene di giubilo in viale Dante. Non per una vittoria, bensì per la sconfitta della Virtus a Chiusi con annessa retrocessione in B Interregionale. La tifoseria organizzata dell’Andrea Costa non si è fatta trovare impreparata con fumogeni rossi e cori a non finire e ha iniziato quella che sarà sicuramente una settimana all’insegna dello sfottò e della presa in giro verso i sostenitori gialloneri. Settimana che, ironia della sorte e di un calendario che peggio non si poteva compilare metterà di fronte i due club al PalaRuggi nell’ultimo turno. Una sfida che non servirà a nessuna delle due compagini, perché se da una parte la Virtus è già retrocessa, dall’altra l’Andrea Costa è già certa della settima posizione e quindi di partecipare ai play-in.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In attesa del derby (inutile in chiave classifica), i cugini dell’Andrea Costa hanno fatto cori in viale Dante. I tifosi biancorossi fanno subito festa

Notizie correlate

Crollo dell’arco di Sant’Andrea: geologi, la natura ha fatto il suo corso ma serve comunque senso di responsabilità Un intervento di consolidamento sarebbe stato inutile. Molti turisti sulla roccia tenera hanno rischiatoDi seguito un comunicato diffuso da Sigea: "La falesia di Melendugno, un gradino morfologico a tratti verticale, per una decina di metri al di sopra...

Firenze, i tifosi del Crystal Palace si fanno notare: cori da un balcone di Piazza del DuomoUn momento del prepartita di Fiorentina-Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League: i tifosi inglesi, circa 1300 in città,...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: In attesa del derby (inutile in chiave classifica), i cugini dell’Andrea Costa hanno fatto cori in viale Dante. I tifosi biancorossi fanno subito festa.

In attesa del derby (inutile in chiave classifica), i cugini dell’Andrea Costa hanno fatto cori in viale Dante. I tifosi biancorossi fanno subito festaScene di giubilo in viale Dante. Non per una vittoria, bensì per la sconfitta della Virtus a Chiusi con annessa retrocessione in B Interregionale. La tifoseria organizzata dell’Andrea Costa non si è f ... ilrestodelcarlino.it

L’Andrea Costa al lavoro. In attesa del super derbyBasket serie B Nazionale I biancorossi sono reduci da due sconfitte. Il team di Dalmonte deve migliorare soprattutto alla voce rimbalzo. Arriva dopo due sconfitte la prima sosta di campionato per ... ilrestodelcarlino.it