Violino da un milione di dollari cade sul palco | panico al concerto in Finlandia VIDEO
Durante un concerto in Finlandia, il violino della solista è caduto dal palco, causando scompiglio tra il pubblico. L’incidente è avvenuto mentre il direttore d’orchestra ha toccato accidentalmente lo strumento, stimato in un milione di dollari. Sul momento si sono registrati momenti di tensione e preoccupazione tra i presenti, mentre le immagini dell’evento sono poi diventate virali sui social media.
Attimi di tensione durante un concerto a Lahti, in Finlandia, quando il direttore d’orchestra Matthew Halls ha urtato accidentalmente il violino della solista Elina Vahala. Come si vede nel video qui sotto, lo strumento, un prezioso Guadagnini del Settecento dal valore stimato intorno al milione di dollari, è caduto sul palco sotto gli occhi increduli del pubblico e musicisti. View this post on Instagram A post shared by RaiNews (@rainewsofficial) L’incidente è avvenuto durante l’esecuzione di un brano di Max Bruch. Nel pieno della direzione, un gesto del maestro ha colpito accidentalmente il violino proprio mentre la musicista stava suonando, facendolo volare via e cadere a terra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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