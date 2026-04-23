Violino da un milione di dollari cade sul palco | panico al concerto in Finlandia VIDEO

Durante un concerto in Finlandia, il violino della solista è caduto dal palco, causando scompiglio tra il pubblico. L’incidente è avvenuto mentre il direttore d’orchestra ha toccato accidentalmente lo strumento, stimato in un milione di dollari. Sul momento si sono registrati momenti di tensione e preoccupazione tra i presenti, mentre le immagini dell’evento sono poi diventate virali sui social media.