Maxi rissa tra giovanissimi davanti un locale di viale Libertà | sette ragazzi colpiti dal Daspo Willy

Una rissa tra giovanissimi è scoppiata nei giorni scorsi davanti a un esercizio commerciale di viale Libertà, una delle principali zone della movida catanese. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato della polizia, allertata da una segnalazione giunta alla sala operativa della questura di. Rissa tra giovanissimi davanti un locale, emessi 7 Daspo WillyPrima che la situazione potesse degenerare ulteriormente con conseguenze ancora più gravi, i poliziotti hanno sedato la rissa, nonostante il tentativo di alcuni facinorosi di ostacolare l'intervento

