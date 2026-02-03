Rissa tra giovanissimi sul ponte di Mezzo | violenza in centro città senza controllo

Sul ponte di Mezzo a Parma, sabato sera, è scoppiata una rissa tra giovani. La polizia è intervenuta per dividere i ragazzi e riportare la calma. È l’ultimo esempio di come la violenza tra i più giovani si stia diffondendo sempre di più in centro città. Nessuno si è fatto male gravemente, ma l’episodio ha preoccupato i residenti e le forze dell’ordine.

"Quanto accaduto sabato sera sul ponte di Mezzo è l'ennesimo episodio di violenza che coinvolge giovanissimi nel cuore di Parma. Una rissa tra due gruppetti di ragazzi, scene che raccontano una città lasciata senza controllo. Questo episodio conferma quello che denunciamo da tempo: a Parma manca una gestione seria della sicurezza urbana", dichiara Devid Brozzi, referente di SOS Parma. "Il centro è spesso privo di presidi, i controlli sono sporadici e insufficienti, e l'assenza di una linea chiara lascia spazio a situazioni sempre più pericolose. Non c'è prevenzione, ma nemmeno una risposta adeguata quando i fatti avvengono".

