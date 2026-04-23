La Corte d’appello di Milano ha deciso di assolvere due calciatori dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti contestati si riferiscono a una notte di marzo 2022 e coinvolgono una studentessa californiana di 24 anni. Le accuse erano state mosse nei confronti di uno dei giocatori, figlio di un ex attaccante, e di un altro calciatore. La sentenza è stata pronunciata dopo il procedimento di secondo grado.

La Corte d’appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, dall’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa californiana di 24 anni per i fatti della notte del 27 marzo 2022. Il fatto non sussiste la formula piena con cui i giudici della prima sezione penale d’appello Santangelo-Simion-Aloisi hanno assolto entrambi i giovani di 24 anni e gli altri tre imputati, che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Le urla di Lucarelli dopo l’assoluzione del figlio: “Luridi ci avete infamato”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Lucarelli jr e Apolloni assolti in appello da accuse violenza sessuale

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