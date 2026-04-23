Violenza online | arriva il Daspo digitale per fermare gli aggressori

Una nuova misura contro la violenza online è stata approvata dalla Commissione Lancellotta, che ha presentato una relazione dedicata alla lotta contro le manifestazioni di violenza di genere nel mondo digitale. La proposta prevede l'introduzione di un divieto di accesso a determinati servizi online per chi si rende protagonista di comportamenti aggressivi o minacciosi. La misura mira a tutelare le vittime e a contrastare gli abusi sui social e altre piattaforme digitali.

? Cosa sapere La Commissione Lancellotta approva la relazione contro la violenza di genere nel mondo digitale.. Il nuovo daspo digitale impone ai gestori delle piattaforme il monitoraggio degli aggressori online.. La Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha approvato all’unanimità la relazione che affronta la violenza di genere nel mondo digitale, delineando nuove strategie per proteggere le donne dagli attacchi online. Il lavoro svolto dalla Commissione, di cui Lancellotta è capogruppo per Fratelli d’Italia, nasce da un percorso di analisi profondo che ha coinvolto oltre 40 soggetti durante diverse audizioni. L’obiettivo è...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza online: arriva il Daspo digitale per fermare gli aggressori Notizie correlate Dal deepnude al daspo digitale: le nuove armi contro la violenza online sulle donneIntrodurre una fattispecie di reato che punisca la diffusione di contenuti sessualmente espliciti generati con sistemi di intelligenza artificiale,... Odio digitale, Barcaioli: "Necessario rafforzare gli strumenti educativi per fermare la violenza""La diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani è un fenomeno grave. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La misoginia online è spesso generata da donne: perché le donne non supportano le altre donne?; Insubria, arriva lo sportello antiviolenza universitario; Lancellotta (FdI), nuovi strumenti per contrastare violenza digitale; Violenza su una 11enne, l'uomo adescava i ragazzini su Tiktok. LANCELLOTTA: NUOVI STRUMENTI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA ONLINE Nuovi strumenti per contrastare la violenza online. Ad annunciarlo l’onorevole molisana Elisabetta Lancellotta. "Con l'approvazione all'unanimità in Commissione Femminicidi - facebook.com facebook