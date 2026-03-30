Un rappresentante dei barcaioli ha affermato che è necessario potenziare gli strumenti educativi per contrastare la diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani. Secondo quanto riferito, questi contenuti si diffondono soprattutto in ambienti digitali chiusi e solitari, dove l’odio viene normalizzato e la violenza viene esaltata. La diffusione di tali fenomeni è considerata un problema grave.

"La diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani è un fenomeno grave. Si sviluppa nella solitudine e in spazi digitali chiusi, dove l’odio viene normalizzato e la violenza esaltata". Questo il commento dell'assessore regionale Fabio Barcaioli a margine dell'arresto del diciassettenne nell'ambito di un'operazione antiterrorismo. L'assessore richiama l'attenzione su un aspetto centrale, ovvero il contrasto a qualsiasi forma di violenza che scaturisce, spesso, in gesti estremi. Per fare questo, secondo Barcaioli non basta la repressione e il contrasto punitivo, ma servono "Strumenti educativi capaci di intercettare il disagio, offrire alternative e creare relazioni solide prima che fragilità e isolamento sfocino in gesti estremi". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Odio digitale, Barcaioli: "Necessario rafforzare gli strumenti educativi per fermare la violenza"

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