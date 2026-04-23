Violenza di genere la questura rinnova il protocollo che tutela le vittime e riabilita i responsabili

La questura di Latina ha rinnovato il protocollo Themis, un accordo che mira a prevenire la violenza di genere e a favorire percorsi di recupero per i responsabili. Il protocollo prevede misure specifiche per tutelare le vittime e interventi per il reinserimento di chi ha commesso reati legati alla violenza di genere. L’obiettivo è rafforzare le procedure e assicurare un intervento più efficace in questi casi.

La questura di Latina rinnova il protocollo Themis per prevenire la violenza di generee promuovere percorsi di recupero. Il questore Fausto Vinci e la dottoressa Gabriella Marano, in rappresentanza dell'associazione “La Scuola di Atene” hanno firmato il rinnovo biennale dell'accordo, che era.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carabinieri e CO.TU.LE.VI uniti in Puglia: siglato il protocollo per rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere Leggi anche: Maltrattamenti e violenza di genere, protocollo tra Cam e Questura Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento; Roma - Sensibilizzazione contro la violenza di genere in ambito sportivo: il ruolo centrale della Ginnastica per il benessere delle sue tesserate; Violenza di genere: a Lecce una risposta corale tra Istituzioni e FF.O.; Dare Voce al Silenzio, in Sala Pignatiello un evento contro la violenza di genere. Al teatro Parenti 'Rosamaro', il film sulla violenza di genereScava nelle radici della violenza di genere intrecciando finzione e testimonianze reali il film Rosamaro, la violenza è un sasso che rotola velocemente, per la regia di Giuseppe Tesi, che verrà proi ... ansa.it Violenza di genere, la Questura rinnova il Protocollo Themis per il contrasto degli atti persecutoriÈ stato rinnovato a Latina il protocollo d’intesa Themis, strumento operativo dedicato alla prevenzione e al contrasto degli atti persecutori e della violenza di genere. L’accordo, della durata bien ... radioluna.it “Vicinato Femminista”: a Cerveteri una rete di formazione per contrastare la violenza di genere - facebook.com facebook La mamma della famiglia nel bosco: 'Mai vista tanta crudeltà con i bambini'. E mostra disegni e letterine. Brambilla: 'Su di loro una violenza di Stato' #ANSA x.com