Carabinieri e COTULEVI uniti in Puglia | siglato il protocollo per rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere

L’operato dei carabinieri e l’impegno di CO.TU.LE.VI sono diventati più stretti grazie a un nuovo protocollo firmato in Puglia. La causa è l’aumento delle denunce di violenza di genere nella regione, che ha reso necessario un rafforzamento delle azioni di tutela. L’accordo prevede formazione specifica e interventi condivisi per proteggere le vittime. Le forze dell’ordine e l’associazione continueranno a collaborare per migliorare l’assistenza sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Lecce, Brindisi e Taranto. Firmato il Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e  associazione CO.TU.LE.VI per il contrasto alla violenza di genere  Nell’ambito delle attività dell’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nel contrasto alla  violenza di genere, questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, è  stato sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e associazione  “Contro Tutte Le Violenze” CO.TU.LE.VI..  Il protocollo, finalizzato al rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere è  stato sottoscritto tra i Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea  Siazzu, Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro e Taranto, Colonnello Antonio Marinucci, e  il presidente dell’associazione CO. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

