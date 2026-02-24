Carabinieri e COTULEVI uniti in Puglia | siglato il protocollo per rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere

L’operato dei carabinieri e l’impegno di CO.TU.LE.VI sono diventati più stretti grazie a un nuovo protocollo firmato in Puglia. La causa è l’aumento delle denunce di violenza di genere nella regione, che ha reso necessario un rafforzamento delle azioni di tutela. L’accordo prevede formazione specifica e interventi condivisi per proteggere le vittime. Le forze dell’ordine e l’associazione continueranno a collaborare per migliorare l’assistenza sul territorio.

Nell'ambito delle attività dell'Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nel contrasto alla violenza di genere, questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, è stato sottoscritto un importante Protocollo d'Intesa tra Arma dei Carabinieri e associazione "Contro Tutte Le Violenze" CO.TU.LE.VI.. Il protocollo, finalizzato al rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere è stato sottoscritto tra i Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro e Taranto, Colonnello Antonio Marinucci, e il presidente dell'associazione CO.

Firmato a Lecce il protocollo tra Carabinieri e CO.TU.LE.VI per rafforzare la rete contro la violenza di genere. Coinvolti i comandi di Lecce, Brindisi e Taranto. Sportello già attivo anche da remoto.

