Maltrattamenti e violenza di genere protocollo tra Cam e Questura

Presso la sede del Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti a Caserta, la Questura e il centro hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa. L’accordo riguarda le attività di monitoraggio e gestione dei casi di maltrattamenti e violenza di genere. La firma è avvenuta in presenza delle autorità coinvolte, che hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la collaborazione tra i due enti.

Presso la sede del C.a.m (Centro di Osservazioe e Trattamento Maltrattanti e Autori di Reati) in via San Gennaro a Caserta è stato rinnovato il Protocollo d'intesa tra la Questura di Caserta e il C.A.M. Caserta, per la promozione dei percorsi di recupero e reinserimento sociale in materia di.