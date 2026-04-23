Questa mattina a Kagerup, circa 50 chilometri a nord di Copenaghen, due treni regionali si sono scontrati. L'incidente ha causato alcuni feriti tra i passeggeri presenti sui convogli coinvolti. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero esatto di persone rimaste ferite. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Secondo la polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e non si hanno informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone a bordo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra due treni in Danimarca, 'diversi feriti'

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