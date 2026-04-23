Violenti razzisti e sgrammaticati | centinaia di hater vomitano odio sui social del circolo Pd di Gratosoglio per un medico straniero

Su social network del circolo Pd di Gratosoglio sono comparsi in diversi commenti insulti rivolti a un medico straniero. Le parole usate sono offensive e razziste, con alcune frasi che contengono insulti e commenti sgrammaticati. Centinaia di utenti hanno partecipato a questa ondata di commenti aggressivi, che hanno suscitato reazioni di condanna e preoccupazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso dei social e sui rischi di comportamenti violenti e discriminatori online.

Milano – “Gentaglia con il cognome da tagliagole. Andassero a rompere i cog. a casa loro”. “Sembrate due della raccolta del sudicio”. “Più che circolo sembrate un circo”. “Ma guarda un po’ che due belli oranghi”. Sono solo alcune delle centinaia di commenti – in totale quasi 700, tra cui anche alcune risposte contro gli odiatori – comparsi in 48 ore sotto un post pubblicato lunedì sera sulla pagina Facebook del circolo Pd Gratosoglio. Al centro c’è una foto scattata all’ingresso del circolo con il segretario Matteo Marucco, trentunenne, che è anche consigliere di Municipio 5, e un giovane medico che viene presentato: “Ieri abbiamo conosciuto M.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenti, razzisti e sgrammaticati: centinaia di hater vomitano odio sui social del circolo Pd di Gratosoglio per un medico straniero Notizie correlate Leggi anche: Social e giovani violenti: indagini per propaganda d’odio online, sequestrati cellulare e PlayStation Insulti razzisti a Kelly dopo Galatasaray-Juve: la replica del difensore sui socialUna notte di confronto sportivo si è trasformata in una pagina di cronaca caratterizzata da un attacco razzista sui social rivolto a un difensore...