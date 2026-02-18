Insulti razzisti a Kelly dopo Galatasaray-Juve | la replica del difensore sui social

Kelly ha subito insulti razzisti sui social dopo il match tra Galatasaray e Juventus. La causa sono state alcune frasi offensive affidate a profili anonimi, che hanno preso di mira il difensore con commenti discriminatori. Kelly ha risposto immediatamente pubblicando un messaggio di solidarietà e denunciando l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di insulti online e sulla necessità di contrastare il razzismo nel calcio e sui social network. La polemica rimane aperta mentre si attendono eventuali provvedimenti.

Una notte di confronto sportivo si è trasformata in una pagina di cronaca caratterizzata da un attacco razzista sui social rivolto a un difensore della Juventus. Dopo la sconfitta contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League, l’attenzione si è spostata dall’esito della partita a un episodio di odio online che ha scosso la comunità sportiva. Un commento offensivo ha sferrato un insulto discriminatorio rivolto a lloyd kelly, toccando temi di dignità personale e provocando una discussione pubblica su come si debba reagire agli attacchi online. Tra le reazioni dei tifosi si è aperta una riflessione sull’impatto delle parole oltre il campo di gioco.🔗 Leggi su Mondosport24.com Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve: vergogna social contro il difensore, lui replica così attraverso questo messaggio – FOTOKelly ha subito insulti razzisti sui social dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, a causa della sua nazionalità. Kelly insultato sui social: grave frase razzista nei suoi confronti. La risposta del difensore della JuveLloyd Kelly ha ricevuto un grave insulto razzista sui social dopo la sconfitta contro il Galatasaray, un episodio che ha suscitato molta attenzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juventus, shock social: Kelly mostra e reagisce al messaggio razzista; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juve: insulti razzisti sui social a Kelly, 'non lo accetto(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Il difensore della Juventus, Lloyd Kelly, è stato vittima di insulti razzisti sui social. Il bianconero, infatti, ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di ... tuttosport.com Torna allo zoo. L'ira di Kelly per le offese sui social: Certe frasi portano conseguenzeReduce dalla disfatta col Galatasaray, il difensore della Juve ha postato l'insulto razzista: Questo non lo accetto ... msn.com Brutta botta per la #Juve contro il #Galatasaray nel match di Champions Il 5-2 maturato in Turchia evidenza le serie difficoltà della squadra Secondo voi qual è il problema più grande dei bianconeri facebook Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com