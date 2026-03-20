Violenta rapina a Firenze turista preso a sprangate

A Firenze, un turista è stato vittima di una rapina violenta: due uomini lo hanno colpito ripetutamente alla testa con una spranga di metallo dopo che aveva rifiutato di consegnare i suoi beni. L'aggressione si è verificata in una zona centrale della città e l'uomo è stato soccorso dalle forze dell'ordine. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Due soggetti lo hanno colpito alla testa con una spranga metallica dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenta rapina a Firenze, turista preso a sprangate Articoli correlati Anzio, violenta rapina in strada: 44enne preso a calci e pugniL’uomo ha riferito ai carabinieri di essere stato poco prima avvicinato da due soggetti a lui conosciuti che, al termine di una breve discussione, lo... Violenta rapina a Firenze, minacciata e aggredita: caccia al malvivente fuggito con la refurtivaViolenta rapina nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, in una gioielleria di via Pisana a Firenze. Altri aggiornamenti su Violenta rapina Temi più discussi: A Firenze i reati dei minorenni sono aumentati di sei volte in dieci anni; Firenze, rissa e violenza in strada: San Jacopino prepara un esposto collettivo per chiedere più sicurezza; La rapina sfocia in linciaggio alla fermata del tram: l’ennesima notte di violenza mette a nudo l’immobilismo del Comune; Violenza giovanile, impennata dei reati in Toscana: raddoppiate le lesioni in dieci anni. Turista preso a sprangate in centro a Firenze per rapina(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Preso a sprangate per rapina, nel centro di Firenze, un turista americano di 21 anni la notte scorsa. E' successo dopo ... notizie.tiscali.it Firenze, nuova denuncia del comitato: 'Altra rissa violenta in strada e paura fra i cittadini'Una nuova rissa violenta in strada e paura fra i cittadini che sabato mattina passavano in via Galliano a Firenze. È la denuncia del comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. 055firenze.it Una violenta rapina si è verificata a Casoria, nel Napoletano, all’interno di un appartamento: i ladri avrebbero forzato l’ingresso per fare irruzione nell’abitazione e immobilizzare i presenti. Stando a quanto rende noto l’Ansa, gli aggressori, a volto coperto, si sa - facebook.com facebook