A Dublino è stato arrestato il secondo sospettato coinvolto nella rapina violenta avvenuta in via XI Febbraio a Cremona il 9 ottobre 2025. L'arresto è stato effettuato dagli agenti irlandesi e si aggiunge al fermo di un altro individuo già identificato. La vicenda riguarda un episodio caratterizzato da rapina e violenza, che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Cremona, 4 marzo 2026 – L’instancabile attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona ha portato alla definitiva chiusura del cerchio sulla violenta rapina avvenuta il 9 ottobre 2025 in via XI Febbraio. In quella drammatica circostanza, una donna di 73 anni fu vittima di un colpo messo a segno da due uomini in concorso. Una rapina violentissima: la donna stava rincasando, erano da poco passate le 17, ed è stata aggredita alle spalle davanti al portoncino di casa. Il bandito che l’ha aggredita le ha portato via un orologio da 40mila euro e il portafoglio con 3.300 euro. La donna soccorsa dal 118 aveva avuto una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrestato a Dublino il secondo bandito della violenta rapina in via XI Febbraio a Cremona

