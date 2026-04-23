Milano, 23 aprile 2026 – Due uomini con caschi integrali e armati di pistola sono entrati in un negozio e hanno minacciato il titolare per ottenere un orologio di lusso. Dopo aver preso l’oggetto, si sono dati alla fuga. L’orologio, però, si è rivelato essere una replica del valore di circa 200 euro. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Milano, 23 aprile 2026 – Con il volto coperto da caschi integrali e armati di pistola, erano entrati all'interno di un negozio di Milano e, dopo aver minacciato e colpito con la canna dell'arma il proprietario e aver fatto inginocchiare una dipendente, si erano fatti consegnare dall'uomo l'orologio che portava al polo. Gli stessi si erano poi allontanati a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Il colpo è avvenuto lo scorso 3 aprile in via Nicola Romeo a Milano. Nelle scorse ore per i due presunti rapinatori è scattato l’arresto da parte delle forze dell’ordine. Le indagini della polizia. Gli investigatori, attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno identificato due giovani e individuato i loro momenti nel tragitto compiuto prima e dopo la commissione della rapina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenta rapina armati di pistola per rubare orologio “di lusso” al titolare. Ma era una replica da 200 euro

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