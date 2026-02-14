Quattro minorenni armati sparano a turno nel centro di Latina con una pistola replica denunciati

Quattro giovani minorenni indiani sono stati denunciati a Latina perché avevano usato una pistola replica nel centro cittadino. La Polizia è intervenuta dopo aver notato i ragazzi che giocavano con l’arma finta in strada, rischiando di spaventare i passanti. I ragazzi hanno sparato a turno, simulando un comportamento pericoloso. La pistola, una replica di un’arma vera, è stata sequestrata durante l’intervento.

Quattro minorenni denunciati: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Latina, dove alcuni giovani sono stati sorpresi con una pistola replica priva del tappo rosso nei pressi di un noto fast food. Gli adolescenti, tutti di nazionalità indiana, sono stati segnalati per possesso e uso di arma da fuoco in luogo pubblico e riaffidati ai genitori dopo gli accertamenti. Minorenni armati a Latina L'episodio ha avuto origine da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Latina. Un cittadino ha riferito la presenza di alcune persone armate nei pressi del parcheggio del McDonald situato presso le autolinee di via Emanuele Filiberto.