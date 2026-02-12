Pipì sul muro della piazza e manifesta ubriachezza in pieno centro | interviene la Polizia Locale

La Polizia locale di Ravenna è intervenuta nel cuore della città per un episodio di degrado. Un uomo è stato sorpreso a urinare in piazza e visibilmente ubriaco. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno gestito la situazione, portando via l’uomo e riportando ordine in una zona molto frequentata.

Quattro persone sono state sanzionate dalla Polizia Locale per diverse violazioni. Multa e allontanamento per un 38enne sorpreso a urinare in piazza Dalla manifesta ubriachezza all'uomo sorpreso a urinare in piazza. Nel pomeriggio di martedì scorso, la Polizia locale di Ravenna ha effettuato un servizio straordinario contro il degrado nel centro storico. Durante i controlli, che hanno coinvolto in totale tredici persone, in quattro casi sono state riscontrate delle irregolarità. Tra i soggetti controllati, un cittadino ungherese di 53 anni, già ricercato per la notifica di atti da parte della Procura, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza in piazza dei Caduti, area a lui interdetta poiché destinatario di divieto di accesso urbano.

