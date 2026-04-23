Da aprile, il mercatino nomade Only Usato si sposta tra l'Area Pettini e la Fortezza da Basso, offrendo un'occasione per acquistare abiti e oggetti di seconda mano. L'iniziativa coinvolge anche DJ set e propone uno stile vintage, promuovendo il riutilizzo e il riciclo secondo il principio delle tre R. L'evento si svolge in diverse location della città, attirando appassionati di moda e musica.

? Cosa sapere Il mercatino Only Usato si sposta tra Area Pettini e Fortezza da Basso da aprile.. L'iniziativa promuove il riutilizzo di abiti e oggetti secondo il principio delle 3R.. Il Fico Bistrò di Area Pettini ospita l’appuntamento con Only Usato, il mercatino nomade che dal 2015 promuove il riutilizzo di abiti e oggetti per la casa attraverso il principio delle 3R. L’iniziativa, nata per favorire il riciclo e la riduzione degli sprechi svuotando gli armadi, trasforma la vendita di capi vintage e accessori in un momento di aggregazione sociale. Il format prevede un mix tra ricerca di tesori del passato e intrattenimento musicale con DJ set, creando un clima dove le storie degli oggetti si intrecciano con quelle di chi li acquista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vintage e DJ set: il mercatino nomade che rigenera lo stile

Notizie correlate

Leggi anche: Stand gastronomici, mercatini vintage e dj set accendono la nuova edizione di "Cesena in Fiore"

Via Spallanzani, gimkana urbana per il mercatino delle pulci: altro che vintage, qui è archeologia della viabilitàPer arrivare al mercatino un c’era da camminare, c’era da fare la gimkana: tra macchine sui scivoli e cartelli tenuti su coi sacchetti, la mobilità è...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventi; Buona Domenica Market da Mosso; Only Usato Market; Ai Cantieri culturali della Zisa torna l'Expo del vinile: mostra mercato con espositori da tutta Italia e dj set.

Lugo Vintage Festival: 40ª edizione tra mercatini, musica e eventi nel centro storicoDue km di banchi espositivi del vintage market a Lugo, con una selezione del miglior vintage e modernariato da tutta Italia ... ravennanotizie.it

Al mercatino del vintage anche una mostra con opere di TamburiAl mercatino del vintage anche una mostra con opere di Tamburi A Jesi si svolgerà la seconda edizione della mostra mercato del Vintage con dj set e opere inedite di Betto Tesei e Orfeo Tamburi. ilrestodelcarlino.it

Natale - Pasqua - Illustrazioni Cartoline d’epoca, fanciulli vintage e non. - facebook.com facebook