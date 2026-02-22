Via Spallanzani gimkana urbana per il mercatino delle pulci | altro che vintage qui è archeologia della viabilità

Via Spallanzani si trasforma in un campo di gioco a causa della gimkana urbana dedicata al mercatino delle pulci. Centinaia di persone si sfidano tra ostacoli e indovinelli, cercando di trovare il tesoro nascosto. I partecipanti si muovono tra bancarelle e strade chiuse al traffico, creando un’atmosfera vivace e caotica. La giornata si conclude con un grande spirito di squadra tra i partecipanti. La prova si svolge sotto gli occhi incuriositi dei passanti.