Via Spallanzani gimkana urbana per il mercatino delle pulci | altro che vintage qui è archeologia della viabilità
Via Spallanzani si trasforma in un campo di gioco a causa della gimkana urbana dedicata al mercatino delle pulci. Centinaia di persone si sfidano tra ostacoli e indovinelli, cercando di trovare il tesoro nascosto. I partecipanti si muovono tra bancarelle e strade chiuse al traffico, creando un’atmosfera vivace e caotica. La giornata si conclude con un grande spirito di squadra tra i partecipanti. La prova si svolge sotto gli occhi incuriositi dei passanti.
Arezzo, via Spallanzani. Oggi non si andava solo al mercatino delle pulci: si partecipava direttamente alla “Caccia al Tesoro – Edizione Sopravvivenza Urbana”. Perché diciamolo: per arrivare al mercatino bisogna meritarselo. Altro che shopping, qui serve il patentino da equilibrista. Partiamo dallo scivolo per disabili. Bello, funzionale, inclusivo. peccato che sopra ci sia parcheggiata un’auto. Così, giusto per dare un tocco di realismo alla parola “barriera architettonica”. Più che uno scivolo, un monumento all’ironia involontaria. Se sei in carrozzina, oggi ti tocca fare il giro dell’isolato. 🔗 Leggi su Lortica.it
