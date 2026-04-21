Stand gastronomici mercatini vintage e dj set accendono la nuova edizione di Cesena in Fiore

Una giornata di festa e convivialità nel segno della primavera. Domenica 26 aprile, negli spazi verdi del parco Fornace Marzocchi, torna “Cesena in Fiore”, l’iniziativa promossa da Incanto con il patrocinio del Comune di Cesena e realizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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