Vincitore del ' Super Karaoke' in centro storico il Comune premia il suo ' re del microfono'

Nel centro storico si è svolta una cerimonia dedicata a un giovane talento locale, vincitore di un concorso di karaoke svoltosi a fine marzo a Ferrara. La Sala del Consiglio, affollata di cittadini, ha accolto con entusiasmo l’evento di premiazione. Il Comune ha consegnato un riconoscimento al giovane, noto come il “re del microfono” della città, in segno di valorizzazione delle capacità artistiche del territorio.