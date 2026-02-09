Bad Bunny ha indossato un orologio da capogiro durante il suo storico spettacolo dell' intervallo del Super Bowl 2026

Durante il suo show all’intervallo del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha attirato l’attenzione non solo per la musica, ma anche per il suo orologio da sogno. Prima di salire sul palco, il cantante ha già fatto parlare di sé, con i fan che sui social si sono scatenati tra meme e battute. Una giornata che resterà nella memoria di molti.

Bad Bunny aveva già mandato Internet in delirio molto prima di salire sul palco. Stamattina mi è capitato un meme che diceva: «Non so chi stia giocando a football al concerto di Bad Bunny», e mi sono sentita profondamente rappresentata. Sì, il Super Bowl 2026 è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, ma con l’artista portoricano, vincitore di un Grammy, come headliner dello show dell’intervallo, cos’altro poteva davvero contare. Dopo che l’anno scorso Kendrick Lamar aveva alzato l’asticella con i suoi jeans a zampa diventati virali e un diss contro Drake che aveva fatto cantare “ A minuuuus ” a tutto lo stadio, la pressione era altissima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Bad Bunny abbaglia durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl LX

Durante l’intervallo del Super Bowl LX, Bad Bunny ha regalato uno spettacolo che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Bad Bunny cade sul palco mentre si prepara per lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl – IL VIDEO

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

