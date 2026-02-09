Durante il suo show all’intervallo del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha attirato l’attenzione non solo per la musica, ma anche per il suo orologio da sogno. Prima di salire sul palco, il cantante ha già fatto parlare di sé, con i fan che sui social si sono scatenati tra meme e battute. Una giornata che resterà nella memoria di molti.

Bad Bunny aveva già mandato Internet in delirio molto prima di salire sul palco. Stamattina mi è capitato un meme che diceva: «Non so chi stia giocando a football al concerto di Bad Bunny», e mi sono sentita profondamente rappresentata. Sì, il Super Bowl 2026 è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, ma con l’artista portoricano, vincitore di un Grammy, come headliner dello show dell’intervallo, cos’altro poteva davvero contare. Dopo che l’anno scorso Kendrick Lamar aveva alzato l’asticella con i suoi jeans a zampa diventati virali e un diss contro Drake che aveva fatto cantare “ A minuuuus ” a tutto lo stadio, la pressione era altissima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Bad Bunny ha indossato un orologio da capogiro durante il suo storico spettacolo dell'intervallo del Super Bowl 2026

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Durante l’intervallo del Super Bowl LX, Bad Bunny ha regalato uno spettacolo che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Anche lo smoking di Bad Bunny indossato ai Grammy ha fatto la storia; Perché Bad Bunny ai Grammy 2026 vince e fa la storia (anche grazie a Schiaparelli); Bad Bunny sorprende tutti con un look Zara al Super Bowl 2026; L'abito flamenco indossato da Lady Gaga durante l'halftime show del Super Bowl è il suo omaggio a Bad Bunny.

Cosa ne pensiamo di Bad Bunny, che ha indossato un total look Zara sul palco del Super Bowl?Pochi giorni dopo aver conquistato i Grammy, Bad Bunny continua a scrivere la storia. È successo con la sua esibizione durante l'intervallo del Super Bowl: uno spettacolo strabiliante. Sul palco, Bad ... cosmopolitan.com

Bad Bunny ha trasformato il palco più centrale della cultura statunitense in una festa latina: tredici minuti, un total look Zara e un chiarissimo messaggio politicoBad Bunny ha trasformato il palco più centrale della cultura USA in una festa latina: 13 minuti, total look Zara e un chiaro messaggio politico ... iconmagazine.it

Il ritmo latino ha ufficialmente conquistato il palco più prestigioso del mondo! Il Super Bowl LX è andato in archivio e a rubare la scena, più dei touchdown tra New England Patriots e Seattle Seahawks, è stato l’incredibile Halftime Show di Bad Bunny. Per l facebook

Ad assistere al trionfale Halftime Show di Bad Bunny dagli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara c'erano tantissime star x.com