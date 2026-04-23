Targa consegnata al vincitore del ’Super Karaoke’

Un pubblico numeroso ha accolto con entusiasmo il vincitore del concorso ’Super Karaoke’. Alla fine della manifestazione, gli è stata consegnata una targa come riconoscimento per la vittoria. La premiazione si è svolta tra applausi e soddisfazione. La manifestazione ha attirato molti partecipanti e spettatori, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Una grande accoglienza per il vincitore del ’ Super Karaoke ’. Consegnata una targa come riconoscimento. L’amministrazione comunale di Masi Torello, in una sala consigliare gremita, ha celebrato Lorenzo Barbieri: concittadino reduce dalla vittoria del Super Karaoke svoltosi a Ferrara a fine marzo. La cerimonia pubblica, voluta dall’amministrazione, si è svolta con la consegna di una targa commemorativa. Un gesto semplice ma caloroso, che sottolinea l’orgoglio di una comunità rappresentata da carisma e doti vocali in una delle competizioni più seguite della provincia. Lorenzo Barbieri ha un grande rapporto con la musica e con il suo paese: oltre al successo solista, è infatti una colonna del coro Ruah, formazione corale che anima le sante messe e organizza preghiere in musica, nella chiesa cittadina di S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Targa consegnata al vincitore del ’Super Karaoke’ Notizie correlate Super Karaoke: Raf, Al Bano e Sal Da Vinci nel castSi chiamerà Super Karaoke il revival di uno dei format più iconici della TV degli anni ’90, che torna, come anticipato da Davide Maggio, con la... Bibbiena, consegnata una targa per la storicità aziendaleArezzo, 21 febbraio 2026 – Pasquale Bertelli detto “Neno”, fu il primo di questa genealogia di idraulici che conta quattro generazioni e un’impronta...