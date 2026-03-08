serie c carpi torres vale tanto ma bisogna avere fame

Nel match di Serie C tra Carpi e Torres, le due squadre si sfidano in un incontro che ha un peso significativo per entrambe. Il Carpi arriva dopo due sconfitte consecutive contro Ascoli e Gubbio, che hanno riportato la squadra indietro di circa due settimane. La partita si gioca con l’obiettivo di ottenere un risultato importante e dimostrare la propria determinazione.

Le due sconfitte con Ascoli e Gubbio hanno riavvolto il nastro del Carpi indietro di 15 giorni. E come due settimana fa, quando di fronte c’era il Bra, anche oggi (14,30) al ’Cabassi’ per i biancorossi è una gara che può decidere il futuro, contro un avversario a -4 in classifica appena fuori dai playout. Mister Stefano Cassani però vuole vedere un atteggiamento diverso. "Ascoli e Gubbio nell’impatto alla gara hanno dimostrato di avere più fame di noi – spiega – e questo non è accettabile. Dobbiamo tornare ad avere quella voglia di recuperare palla e di non concedere un tiro pulito all’avversario che nelle ultime due trasferte è venuto a mancare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

