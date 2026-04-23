Vincenzo trovato morto nello scantinato l' assassino resta in carcere | Volevo convincerlo a non fare cose illecite e ho perso la testa

Un uomo è stato trovato morto in uno scantinato. L’autore del delitto, arrestato e detenuto, ha dichiarato di aver agito per cercare di convincere la vittima a smettere di commettere atti illeciti, aggiungendo di aver perso il controllo. La polizia ha confermato la custodienza dell’indagato in attesa di ulteriori accertamenti. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle circostanze dell’omicidio è stato reso noto.

“Volevo solo convincerlo a non fare sciocchezze, a non commettere cose illecite, non volevo essere coinvolto ma lui non mi ascoltava così ho perso la testa e l’ho ucciso”. Sono le dichiarazioni di Victor Uratoriu, 20enne rumeno, reo confesso dell’omicidio di Vincenzo Iannitti, 19enne di San.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidioRitrovato in stato di decomposizione in uno scantinato interrato vicino casa dell'amico a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Trovato morto Vincenzo Iannitti a Caserta, l'amico 19enne confessa l'omicidio; Caserta: ritrovato il corpo di Vincenzo Iannitti, scomparso da marzo, a ucciderlo è stato l'amico; Trovato morto Vincenzo Iannitti, il corpo in una busta di plastica e coperto da pietre. Vincenzo trovato morto nello scantinato, l'assassino resta in carcere: Volevo convincerlo a non fare cose illecite e ho perso la testaDavanti al gip Mauro Bottone Victor Uratoriu ha ammesso di aver colpito l'amico al culmine di una lite nata per futili motivi ... casertanews.it Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dopo un mese di ricerche: confessa un amico 19enneDopo un mese di ricerche, il corpo di Vincenzo Iannitti, 20 anni, è stato trovato in un ripostiglio a San Castrese: un sospettato è in caserma per accertamenti. notizie.it Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone» - facebook.com facebook