Vincenzo trovato morto nello scantinato Procura indaga per omicidio
Un uomo è stato trovato morto in uno scantinato interrato vicino alla casa di un amico nella frazione di San Castrese, nel comune di Sessa Aurunca. La vittima si trovava in stato di decomposizione al momento del ritrovamento. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio e sta esaminando la scena e i primi elementi raccolti. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.
Ritrovato in stato di decomposizione in uno scantinato interrato vicino casa dell'amico a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Si tratta di Vincenzo Iannitti, 20enne, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo. Dopo un mese dalla scomparsa il macabro ritrovamento. I resti del giovane sono.🔗 Leggi su Casertanews.it
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