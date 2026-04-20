Vincenzo trovato morto nello scantinato Procura indaga per omicidio

Un uomo è stato trovato morto in uno scantinato interrato vicino alla casa di un amico nella frazione di San Castrese, nel comune di Sessa Aurunca. La vittima si trovava in stato di decomposizione al momento del ritrovamento. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio e sta esaminando la scena e i primi elementi raccolti. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.