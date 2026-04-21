Un giovane di 20 anni, scomparso da circa un mese, è stato trovato morto in uno scantinato. Un amico di 22 anni, fermato con l'accusa di omicidio, ha confessato di averlo lanciato dal balcone. La vittima proveniva dalla frazione di San Castrese, nel comune di Sessa Aurunca. La confessione è arrivata durante gli interrogatori, e l’indagine prosegue per ricostruire le modalità dei fatti.

Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Nel corso dell'interrogatorio reso nella notte dinanzi al pubblico ministero della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere che segue le indagini ha ammesso di aver colpito il ventenne con due coltellate e di averne lanciato il corpo in un cortile adiacente alla propria abitazione a San Castrese di Sessa Aurunca e di averne poi occultato il cadavere. Chi è il fermato ll fermato, un diciannovenne di origini rumene amico della vittima, deve adesso rispondere delle accuse di omicidio e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»

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