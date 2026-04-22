A che ora gioca il Barcellona contro il Celta Vigo | programma e dove guardare oggi la partita della Liga in TV EA Sports

Questa sera alle 21:30 si svolgerà la partita tra il Barcellona e il Celta Vigo, valida per la Liga. L'incontro si giocherà in Spagna e sarà trasmesso in diretta televisiva. La sfida vede le due squadre affrontarsi in una delle serate di metà settimana del campionato spagnolo. La partita è molto attesa dagli appassionati e si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

2026-04-22 09:17:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Barcellona E Celtico di Vigo Si affronteranno questo mercoledì 22 aprile alle 21:30. nel Spotify Camp Nou nella partita corrispondente alla giornata 33 del La Liga EA Sports. Lui Barcellona riceve il Celtico di Vigo con l’intenzione di aggiungere tre punti che li avvicinino un po’ al titolo, mentre il Celtico di Vigo arriva a Spotify Camp Nou voler fare la sorpresa. I galiziani, che stanno attraversando un periodo di stagione incerto, vogliono continuare a restare aggrappati alla zona europea. A che ora è Barcellona – Celta de Vigo?. La partita tra Barcellona e Celta Vigo Si giocherà mercoledì 22 aprile alle 21:30.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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