Vigatto la scuola storica del 1913 rinascita con 1,8 milioni

Il Comune di Parma ha concluso i lavori di restauro di una scuola costruita nel 1913 a Vigatto, investendo 1,8 milioni di euro. I fondi europei FESR sono stati utilizzati per migliorare la sicurezza sismica dell’edificio e installare nuovi impianti energetici. L’intervento ha riguardato l’edificio storico, recuperandone le strutture e aggiornando gli aspetti tecnici per la sicurezza e l’efficienza energetica.

? Cosa sapere Il Comune di Parma ha completato il restauro della scuola di Vigatto da 1,8 milioni.. I fondi FESR garantiscono sicurezza sismica e nuovi impianti energetici all'edificio del 1913.. Questa mattina, in Strada Ritorta a Vigatto, il Sindaco Michele Guerra, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna e l’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti hanno presentato il completamento dei lavori di restauro della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Giuseppe Verdi, un progetto da 1.800.000 euro che restituisce vita a un edificio storico del 1913. L’intervento, che ha come protagonista operativo Parma Infrastrutture, non è solo una questione di manutenzione ordinaria, ma rappresenta la cura di un pezzo di storia rurale che la Soprintendenza tutela con rigore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigatto, la scuola storica del 1913 rinascita con 1,8 milioni Notizie correlate Scuola primaria di Vigatto, completata la riqualificazione: investimento di quasi 2 milioni di euroSono stati presentati questa mattina gli interventi di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo della Scuola primaria di Vigatto,... Rinascita storica: 2,3 milioni per la palestra simbolo di San SeverinoUn progetto da 2,3 milioni per rianimare un simbolo architettonico La palestra ex Gil di San Severino Marche non è solo un edificio danneggiato dal...