Rinascita storica | 2,3 milioni per la palestra simbolo di San Severino

Il finanziamento di 2,3 milioni di euro ha permesso di avviare i lavori di ristrutturazione della palestra ex Gil a San Severino Marche, gravemente danneggiata dal terremoto del 2016. La cifra arriva dopo mesi di attese e negoziati con le istituzioni locali. I fondi serviranno a riparare le strutture e a migliorare gli spazi, trasformando un simbolo architettonico in un punto di riferimento per la comunità. I lavori sono iniziati questa settimana.

Un progetto da 2,3 milioni per rianimare un simbolo architettonico. La palestra ex Gil di San Severino Marche non è solo un edificio danneggiato dal sisma del 2016. È un pezzo di storia, un esempio di architettura razionalista costruito durante il ventennio fascista. Ora, grazie a un finanziamento di 2,3 milioni di euro, sta per tornare a nuova vita. L'Ufficio speciale per la ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo, che non si limita a riparare i danni sismici, ma trasforma la struttura in un centro polifunzionale moderno. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha spiegato che l'approvazione del progetto segna la fine della fase amministrativa.