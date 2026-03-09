Minaccia l’ex datrice di lavoro e dà fuoco alla sua macchina | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato l’ex datrice di lavoro e aver dato fuoco alla sua macchina. I carabinieri di Cento hanno condotto un’operazione di controllo del territorio e di verifica delle misure giudiziarie. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato all’arresto dell’individuo coinvolto. La vicenda si è conclusa con l’esecuzione delle misure restrittive.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure giudiziarie da parte dei carabinieri di Cento. Nella mattinata di sabato 7, i militari locali hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 43enne di nazionalità albanese. L'uomo era già noto alle cronache per una violenta serie di atti ritorsivi messi in atto a seguito del licenziamento dall'azienda presso cui lavorava. Secondo le indagini condotte dall'Arma, il 43enne ha prima danneggiato e poi dato fuoco all'auto della ex titolare che è stata distrutta dalle fiamme causate dal lancio di una bottiglia molotov. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

«Ti uccido e incendio la macchina»: minaccia la ex compagna e dà alle fiamme l'auto di famiglia, arrestatoNon solo avrebbe minacciato di morte la ex compagna e la sua famiglia, anche sotto gli occhi della figlioletta di un anno e mezzo, ma avrebbe anche...

Minaccia i genitori malati di dare fuoco alla casa e uccidere l’animale domestico: arrestatoLe indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una serie di vessazioni psicologiche e morali, aggravate da...

Linea di Confine - E3: Inchiesta parallela | Italiano