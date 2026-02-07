Minacce di morte molestie e pedinamenti | 29enne arrestato per stalking

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di stalking. Per mesi ha perseguitato l’ex compagna, minacciandola di morte e molestandola in vari modi. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla sua condotta aggressiva.

Ha perseguitato la ex compagna, minacciandola di morte e molestandola. I carabinieri lo hanno arrestato per stalking aggravato.É successo a Verbania: a finire in manette, un 29enne straniero, arrestato dai militari della locale stazione al termine di un'indagine.Gli accertamenti svolti dai.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Minacce Morte

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto con l’accusa di pedinamenti e minacce di morte nei confronti dell’ex moglie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Minacce Morte

Argomenti discussi: Minaccia di morte e perseguita un pensionato: Sestu, 42enne in carcere - L'Unione Sarda.it; La vera storia di Epstein bannato da Xbox per molestie, minacce e abusi; Perseguitava l'ex moglie con minacce, appostamenti e stalking a Crotone, arrestato per atti persecutori; Il vlog virale degli influencer canadesi scatena minacce di morte razziste e review-bombing dell’Hollywood Comedy Membership.

Minacce di morte, molestie e pedinamenti: 29enne arrestato per stalkingHa perseguitato la ex compagna, minacciandola di morte e molestandola. I carabinieri lo hanno arrestato per stalking aggravato. É successo a Verbania: a finire in manette, un 29enne straniero, arresta ... novaratoday.it

Perseguitava l’ex compagna con minacce e pedinamenti: arrestato 29enne a VerbaniaL’uomo, ritenuto responsabile di stalking aggravato, è stato condotto in carcere dai Carabinieri. Le indagini hanno ricostruito mesi di intimidazioni e molestie ai danni della donna ... varesenews.it

Incubo tra le mura domestiche, allontanato un uomo per maltrattamenti e minacce di morte #tuttoggi #CittàdiCastello #Cronaca | http://ow.ly/vVNP106ue0X facebook

Arma clandestina in casa e minacce di morte alla vicina: arrestato un 73enne a Villacidro x.com