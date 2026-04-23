VIDEO - Ecco come sarà l’aeroporto del futuro tra terminal parco urbano e nuova intermodalità

L’aeroporto di Rimini sta per subire una trasformazione significativa che coinvolge non solo il miglioramento delle strutture, ma anche l’inserimento di un parco urbano e nuove soluzioni di intermodalità. La rinnovata area sarà caratterizzata da un terminal più ampio e funzionale, pensato per facilitare i collegamenti tra diversi mezzi di trasporto. Questi interventi puntano a rendere più efficiente e moderna l’esperienza di viaggio.

L’aeroporto di Rimini si prepara a una trasformazione profonda che va ben oltre il semplice potenziamento infrastrutturale. Il progetto firmato da Progetto Cmr disegna una riconversione progressiva e modulare dello scalo, pensata per mantenerlo pienamente operativo durante tutte le fasi dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Aeroporto San Francesco, completata la nuova personalizzazione del terminalIl restyling è frutto della collaborazione fra Regione, Aeroporto e Sviluppumbria. Maltempo a Roma, piove dentro l’aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagatoUn improvviso temporale su Roma ha colpito la capitale nella giornata di giovedì 12 marzo, provocando allagamenti, disagi alla circolazione stradale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Scorte al limite e prezzi raddoppiati: gli aeroporti svizzeri reggeranno l'onda d'urto?; Caos Ees a Milano | Mia moglie svenuta per il caldo e volo perso Ecco come il nuovo controllo biometrico sta bloccando gli aeroporti. Ecco come sarà il nuovo aeroporto di Rimini: parcheggio, ristoranti, parco e anche uno spazio per eventiAiriminum guarda al futuro e progetta il rilancio dell'aeroporto Fellini, attraverso due direttrici: la prima è realizzare, con il placet delle amministrazioni locali, un'integrazione con il sistema a ... altarimini.it