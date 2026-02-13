Aeroporto San Francesco completata la nuova personalizzazione del terminal

L'aeroporto San Francesco ha terminato la nuova decorazione del terminal, un intervento che rende più evidente il legame con l’Umbria. La decisione è arrivata in occasione del giubileo francescano e dei 800 anni dalla morte di San Francesco. Ora, all’interno dell’aeroporto, si trovano affreschi e pannelli che celebrano il santo e i valori francescani, e alcuni dettagli richiamano i luoghi più significativi della vita di San Francesco in regione.

Il restyling è frutto della collaborazione fra Regione, Aeroporto e Sviluppumbria. Al centro la promozione del giubileo francescano e dei comuni umbri Da oggi l'aeroporto San Francesco parlerà ancora più umbro con una nuova personalizzazione dedicata al giubileo francescano e all'ottocentenario della morte del santo. Il nuovo restyling è frutto della collaborazione fra la Regione Umbria, l'Aeroporto e Sviluppumbria e mira alla promozione della regione e della cultura francescana in linea con le celebrazioni del 2026. All'ingresso e all'uscita del terminal i passeggeri potranno godere di una vista "virtuale" su tutti i Comuni umbri con immagini che, a rotazione, metteranno in mostra le bellezze dei diversi territori della regione.

