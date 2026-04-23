Vicky Krieps interpreta il personaggio di Clémence nel film Love me tender, uscito in Italia il 23 aprile. La pellicola racconta la storia di una donna che si confronta con le scelte tra libertà personale e maternità. Krieps porta sullo schermo un ruolo complesso, in cui si mescolano emozioni e decisioni difficili in un contesto che esplora i rapporti tra i personaggi.

? Cosa sapere Vicky Krieps interpreta Clémence nel film Love me tender uscito in Italia il 23 aprile.. La protagonista affronta una battaglia legale per la custodia del figlio Paul dopo la separazione.. Vicky Krieps affronta il difficile tema della maternità e del desiderio personale nelle sale italiane da oggi, 23 aprile 2026, con l’uscita del film Love me tender diretto da Anna Cazenave Cambet. La pellicola, che ha già debuttato al prestigioso festival di Cannes, mette in scena la storia di Clémence, un personaggio interpretato con intensità dall’attrice europea Vicky Krieps. Il racconto prende vita dal romanzo autobiografico scritto da Costance Debré e segue l’evoluzione di una donna che decide di rompere gli schemi della vita borghese per inseguire la propria strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicky Krieps: la sfida tra libertà e maternità in Love me tender

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