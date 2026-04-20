Visioni Rosa | a Torre Annunziata anteprima di Love Me Tender tra maternità negata e battaglia legale

A Torre Annunziata si tiene un evento che presenta in anteprima il film Love Me Tender, inserito in un percorso chiamato Visioni Rosa. La manifestazione si concentra su temi legati alla maternità negata e alle battaglie legali delle donne. Attraverso questa iniziativa, vengono mostrate storie che affrontano questioni di libertà, identità e autodeterminazione femminile, con un’attenzione particolare alle sfide legali e sociali che coinvolgono le protagoniste.

Un percorso che unisce cinema e diritti delle donne, Visioni Rosa continua a costruire un racconto fatto di storie che mettono al centro libertà, identità e autodeterminazione. Non una semplice rassegna di film, ma un itinerario che usa il linguaggio cinematografico per osservare, da prospettive.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate ‘Love me Tender’, la recensione: maternità rara e rarefattaLove Me Tender è il secondo lungometraggio diretto da Anna Cazenave Cambete uscirà in sala con Wanted Cinema a partire dal 23 aprile 2026. Allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez-vous, anteprima speciale del film "Love me tender"In esclusiva allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez Vous, il meglio del cinema francese contemporaneo, il film della regista Anna Cazenave... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Visioni Rosa: il cinema al femminile arriva all’UCI di Roma; UCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la rassegna cinematografica dedicata allo sguardo femminile. UCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la rassegna cinematografica dedicata allo sguardo femminileUCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la prima rassegna cinematografica nazionale interamente dedicata allo sguardo femminile e promossa dalla community LED - Leader Esercenti Donne di ANEC. napolitoday.it