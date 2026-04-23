Il comune di Vicenza ha approvato una variazione di bilancio di 13 milioni di euro, destinando 6 milioni a interventi su scuole, strade e aree verdi. La decisione riguarda principalmente investimenti nelle infrastrutture pubbliche e nelle strutture scolastiche, con l’obiettivo di migliorare i servizi cittadini. La variazione è stata approvata dalla giunta comunale nelle ultime settimane.

? Cosa sapere Vicenza approva variazione di bilancio da 13 milioni con 6 milioni per opere pubbliche.. I fondi finanziano scuole, strade e parchi utilizzando l'avanzo di amministrazione comunale.. A Vicenza, l’amministrazione comunale ha approvato questa mattina una variazione di bilancio da quasi 13 milioni di euro, stanziando oltre 6 milioni per potenziare opere pubbliche, strade e servizi alle scuole. La manovra economica, presentata stamattina dalla vicesindaca e assessora alle risorse economiche Sala insieme all’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Spiller, attinge direttamente dall’avanzo di amministrazione. L’obiettivo è duplice: accelerare i cantieri già avviati e dare il via a nuovi interventi che toccheranno il tessuto urbano, dai parchi agli edifici scolastici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza accelera: 6 milioni per scuole, strade e nuovi parchi

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