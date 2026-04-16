Naro nuovi cantieri per il futuro | asili scuole e parchi rinnovati

A Naro sono in corso diversi lavori di miglioramento urbano che riguardano la costruzione di nuovi asili, la ristrutturazione di scuole e la riqualificazione di parchi pubblici. Le operazioni sono state avviate di recente e coinvolgono diverse aree della città, con l'obiettivo di potenziare i servizi dedicati alle famiglie e migliorare gli spazi dedicati ai cittadini. I cantieri sono attivi e si prevede che i lavori si concludano nel prossimo periodo.

A Naro sono stati avviati diversi interventi infrastrutturali che coinvolgono servizi per l’infanzia, strutture scolastiche e la gestione degli spazi urbani. Il sindaco Dalacchi ha confermato il via ai lavori di un primo lotto di opere pubbliche, sottolineando come siano già previsti ulteriori progetti nel breve periodo. Il cuore degli investimenti riguarda il supporto alle nuove generazioni e la modernizzazione dei servizi comunali. In viale Umberto I è iniziato il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido, un’opera finanziata tramite i fondi Pnrr con una spesa di 672 mila euro. Questo intervento mira a potenziare l’offerta di servizi per le famiglie locali e a incrementare le strutture dedicate ai bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naro, nuovi cantieri per il futuro: asili, scuole e parchi rinnovati Notizie correlate A Naro partono i cantieri tra asilo nido, scuole e parchi gioco: ecco gli interventiCantieri aperti e interventi in corso a Naro, dove l’amministrazione comunale annuncia l’avvio di una serie di lavori pubblici che riguardano servizi... Leggi anche: Pnrr, i cantieri conclusi al 67% ma le grandi opere arrancano. Strutture sanitarie, scuole e asili le voci più in ritardo nelle Marche Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Naro partono i cantieri tra asilo nido, scuole e parchi gioco: ecco gli interventi; Cantieri aperti a Naro: oltre 970 mila euro per asilo nido, parchi gioco e scuole. Cantieri aperti a Naro: oltre 970 mila euro per asilo nido, parchi gioco e scuole– Sono ufficialmente partiti a Naro una serie di interventi pubblici che interessano diversi ambiti strategici della vita cittadina: dall’istruzione agli spazi per l’infanzia, fino al ... canicattiweb.com Edison cresce nelle rinnovabili, nuovi cantieri per oltre 160 MwEdison conferma il proprio percorso di sviluppo nelle rinnovabili e annuncia l'avvio di oltre 160 Mw di nuovi cantieri nel corso del primo semestre 2026. Si tratta di impianti fotovoltaici (oltre 100 ... ansa.it La statua sosterà nell'Unità Pastorale di Naro da domani a domenica. Un fitto calendario di catechesi, messe e confessioni per ravvivare la devozione mariana nella comunità - facebook.com facebook