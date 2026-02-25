Scuole e parchi rinascono | 30 milioni per educare al rispetto

30 milioni per riqualificare scuole e parchi: il piano di Valditara Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha stanziato 30 milioni di euro per progetti didattici che promuovano la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici. L'iniziativa, che coinvolge le scuole in attività di educazione civica, mira a trasformare gli spazi pubblici in ambienti didattici all'aperto. Contemporaneamente, il Ministro ha emanato una nota per incentivare la pulizia e la cura degli ambienti scolastici, invitando i dirigenti scolastici a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di mantenere ordinati gli spazi comuni. Valditara ha sottolineato il valore sociale di queste azioni, che non solo migliorano l'ambiente scolastico ma educano gli studenti al rispetto dei beni pubblici. Gli studenti, infatti, saranno chiamati a lasciare le aule nelle stesse condizioni in cui le hanno trovate all'inizio della giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Bilancio 2026 da 6,7 milioni: investimenti su scuole, strade e parchi senza aumenti fiscali

"Educare i giovani al rispetto dell’ambiente"La società Geofor spa, che fa parte del gruppo RetiAmbiente, gestisce da anni il ciclo dei rifiuti in 24 Comuni della provincia di Pisa.

Temi più discussi: Un parco urbano da Lolli a Notarbartolo: così rinascono le aree attorno alle stazioni; In viale Italia rami potati per stimolare le foglie; I beni che rinascono. Lo scalone vanvitelliano per le mostre di foto.

A Napoli domani chiusi scuole, cimiteri e parchiA causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, martedì 25 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di ... ansa.it

Bimbi punti da vespe e calabroni a Napoli in parchi e scuole: Casi da Posillipo a Secondigliano, ora la bonificaCasi di punture di vespe e calabroni ai danni di bimbi segnalati in diversi quartieri di Napoli. Al Parco Viviani invasione di calabroni asiatici nell’area delle giostrine dei bimbi. Leggi tutte le ... fanpage.it

BANDO VIVI E SCOPRI LA CALABRIA, L’ENTE PARCHI MARINI REGIONALE PORTA LE SCUOLE ALLA SCOPERTA DEI TERRITORI TRA COSTA ED ENTROTERRA CATANZARO, venerdì 20 febbraio 2026 – La Calabria si conosce percorrendola, attravers - facebook.com facebook