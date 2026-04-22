Sparò per difendersi La perizia balistica dà ragione al poliziotto il cane Narcos era a un metro da lui pronto a saltare
Un poliziotto ha sparato a un pitbull chiamato Narcos, uccidendolo, mentre il cane si trovava a circa un metro da lui, pronto a saltargli addosso. La perizia balistica ha confermato che l’agente ha agito per legittima difesa, indicando che la distanza tra il cane e l’ufficiale era di circa un metro o poco più. L’episodio si è verificato in una zona di Ancona.
ANCONA – Un metro, forse tre. Tanto bastava al pitbull Narcos per saltare addosso all’agente che gli ha sparato uccidendolo. È il passaggio chiave della perizia balistica che ribalta il caso del 14 settembre 2025, quello che ha portato un poliziotto della questura di Ancona indagato per uccisione.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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