Sparò per difendersi La perizia balistica dà ragione al poliziotto il cane Narcos era a un metro da lui pronto a saltare

Un poliziotto ha sparato a un pitbull chiamato Narcos, uccidendolo, mentre il cane si trovava a circa un metro da lui, pronto a saltargli addosso. La perizia balistica ha confermato che l’agente ha agito per legittima difesa, indicando che la distanza tra il cane e l’ufficiale era di circa un metro o poco più. L’episodio si è verificato in una zona di Ancona.