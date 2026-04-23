La perizia sulla morte del Pitbull Narcos ucciso da un poliziotto | Esploso solo un colpo agito per legittima difesa

Una perizia ha analizzato la morte di un pitbull avvenuta durante un controllo antidroga in un parco pubblico di Ancona. L’esame conferma che l’animale è stato colpito da un solo proiettile e che l’uso dell’arma è avvenuto in condizioni di legittima difesa da parte di un agente della polizia. La scena si è svolta davanti alla persona di riferimento dell’animale, presente al momento dell’accaduto.

Un pitbull era stato ucciso da un agente della polizia, davanti alla sua persona di riferimento in un parco pubblico ad Ancona durante un controllo antidroga. La perizia dell'esperto di balistica ora segna un punto in favore del poliziotto indagato di di uccisione di animale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Moussa Diarra ucciso da un poliziotto, Ilaria Cucchi diffonde un video: “In mano aveva solo una posata”Un video che ritrae gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, il 26enne del Mali ucciso a colpi di pistola da un poliziotto a Verona nel 2024. Leggi anche: “Sparò per difendersi”. La perizia balistica dà ragione al poliziotto, il cane Narcos era a un metro da lui pronto a saltare Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La sentenza sulla morte di Narcos, una barberia abusiva al Piano e la folle corsa di un uomo ubriaco al volante: le notizie della giornata in un minuto; Perizia scagiona agente per morte di un cane, 'legittima difesa'. La perizia sulla morte del Pitbull Narcos, ucciso da un poliziotto: Esploso solo un colpo, agito per legittima difesaUn pitbull era stato ucciso da un agente della polizia, davanti alla sua persona di riferimento in un parco pubblico ad Ancona durante un controllo antidroga ... fanpage.it Pitbull ucciso durante intervento della Polizia: perizia conferma la legittima difesaIl poliziotto ha sparato per difendersi da un attacco imminente del cane: si è trattato di legittima difesa. È questa la conclusione principale della perizia disposta dalla gip di Ancona, Sonia ... youtvrs.it Il poliziotto ha sparato per difendersi da un attacco imminente del cane, fu legittima difesa. È la conclusione della perizia disposta dalla gip di Ancona Sonia Piermartini sull'uccisione del pitbull Narcos, avvenuta il 14 settembre 2025 durante un intervento di pol - facebook.com facebook