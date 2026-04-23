Viaggio nelle celle della Resistenza | il programma speciale e notturno del Museo del Carcere Le Nuove per il 25 Aprile
Il Museo del Carcere Le Nuove di Torino organizza un evento speciale per il 25 aprile 2026, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione e dell’acquisizione del voto femminile. La giornata prevede aperture straordinarie e visite guidate che si svolgeranno anche durante le ore notturne. L’iniziativa mira a commemorare quegli avvenimenti storici attraverso un percorso che attraversa le celle della Resistenza.
Il 25 aprile 2026, il Museo del Carcere Le Nuove di Torino celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione e della conquista del voto alle donne con un programma speciale di aperture. Sabato 25 aprile, la struttura di via Paolo Borsellino 3, ospiterà dodici visite guidate straordinarie, a.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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