Museo del Basket a Bologna inaugurazione sabato 18 aprile | ecco il programma della festa

Sabato 18 aprile si terrà l’apertura ufficiale del Museo del Basket Italiano a Bologna, con una giornata dedicata alla celebrazione di questa nuova struttura. L’evento prevede varie attività e momenti di festa, e segna l’inizio di una nuova esposizione dedicata alla storia e alla cultura del basket nel paese. La struttura sarà accessibile al pubblico a partire dalla stessa giornata di inaugurazione.

Bologna, 15 aprile 2026 – Il Museo del Basket Italiano (Mubit) a Bologna aprirà finalmente le porte sabato 18 aprile. Ad accompagnare l’inaugurazione per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 22, una grande festa in piazza Azzarita. Come partecipare: biglietti gratis già esauriti, ma c’è un altro modo. I biglietti per visitare il museo, che durante la giornata inaugurale saranno gratuiti, sono andati esauriti in poche ore all’apertura delle prenotazioni a inizio aprile, ma per chi non è riuscito ad averli c’è ancora una possibilità. Durante la festa sono infatti previste diverse sfide (come la gara del tiro da tre, il classico Giro d'Italia e un quiz per veri appassionati di pallacanestro): i dieci vincitori avranno in omaggio due biglietti per il Mubit, utilizzabili in giornata o successivamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo del Basket a Bologna, inaugurazione sabato 18 aprile: ecco il programma della festa Notizie correlate Il Museo del basket. Petrucci incontra Lepore: "Inaugurazione ad aprile"Da Roma a Bologna, in treno, con l’obiettivo di incontrare il sindaco Matteo Lepore e capire la situazione del Mubit, il museo del basket italiano. Sabato 18 aprile: crea il tuo erbario al Museo del FiumeUn pomeriggio di natura e creatività si preannuncia per il prossimo sabato 18 aprile a Rivalta sul Mincio, nel comune di Rodigo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro: ecco come comprare i biglietti della mostra; Lou Carnesecca, icona italo-americana del basket; Torneo di Mannheim, le 12 Azzurre convocate. Oggi esordio col Giappone (ore 15.30); L’Italia del basket compie 100 anni. Museo del Basket a Bologna, inaugurazione sabato 18 aprile: ecco il programma della festaBiglietti gratis esauriti per l’apertura del Mubit, ma c’è ancora un modo per partecipare. Dalla gara del tiro da tre al quiz per gli appassionati di pallacanestro: tutti gli appuntamenti, cosa c’è da ... ilrestodelcarlino.it Mubit, apre il Museo del Basket: tutto quello che c'è da sapereIl tempio del basket italiano apre finalmente le sue porte. Il Mubit (Museo del Basket Italiano) è pronto al debutto ufficiale, previsto per sabato 18 aprile. bolognatoday.it "MUSEO NAZIONALE DEL BASKET"......WORK IN PROGRESS Museo Nazionale del Basket in Tour Un Museo è la storia e la cultura di una disciplina. Un piccolo gesto per non dimenticare una grande "Avventura" Continuano ad arrivare in redazione stupe - facebook.com facebook Nasce il #MUBIT – Museo del Basket Italiano a #Bologna Scopri tutte le info su mubit.it @turismoER x.com