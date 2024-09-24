Maltempo a Montecatini Val di Cecina | Nonna e Nipote Dispersi nella Piena del Torrente Sterza

Un'anziana donna e il suo nipote sono scomparsi dopo che il torrente Sterza si è ingrossato improvvisamente a Montecatini Val di Cecina, a causa di un’ondata di pioggia intensa che ha riempito rapidamente il corso d'acqua. La piena ha travolto il villaggio, allagando le strade e rendendo difficile l'intervento dei soccorritori. La zona si trova ora sotto stretta osservazione mentre le squadre di emergenza cercano di localizzare i dispersi.

Il maltempo ha colpito duramente la Toscana, e Montecatini Val di Cecina è stata una delle località più colpite. Una tempesta di pioggia ha causato l'esondazione del torrente Sterza, travolgendo tutto ciò che trovava sul suo cammino. Purtroppo, tra le vittime di questa calamità ci sono una nonna e il suo nipotino di soli cinque mesi, che risultano dispersi. La Tragedia. La furia del torrente Sterza, ingrossato dalle piogge incessanti, ha travolto l'abitazione in cui alloggiava una famiglia di turisti tedeschi. La nonna e il nipotino sono stati trascinati via dalla piena, mentre il padre, la madre e il nonno sono riusciti a salvarsi rifugiandosi sul tetto della casa.