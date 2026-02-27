Nuova fase di interventi sull’A9 | lavori sul viadotto Fati modifiche alla viabilità tra Como e Chiasso

A partire da lunedì 2 marzo alle 6, i lavori sull’autostrada A9 tra Lainate, Como e Chiasso entreranno nella fase finale con interventi sul viadotto Fati, al chilometro 40+300, causando modifiche alla viabilità tra i due paesi. La strada sarà soggetta a restrizioni e variazioni temporanee per consentire l’ultimazione delle operazioni di manutenzione.

Sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso prenderà il via dalle 6 di lunedì 2 marzo la fase conclusiva del programma di interventi sul viadotto Fati, al chilometro 40+300.I lavori riguarderanno il risanamento della pavimentazione e la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

