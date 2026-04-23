Dopo alcuni giorni di chiusura per lavori nelle vicinanze dell'arco di Santa Croce, via Roma riaprirà al traffico domani, 24 aprile. La riapertura consentirà di ripristinare la circolazione su questa strada, che era stata interdetta temporaneamente durante i lavori. La zona aveva subito restrizioni al traffico, ma da domani si potrà tornare a circolare senza limitazioni.

? Cosa sapere Via Roma riapre al traffico domani 24 aprile dopo i lavori vicino all'arco di Santa Croce.. Il ripristino del transito elimina le deviazioni obbligatorie su via Bellaria e via Nobili.. La viabilità nell’area dell’esagono tornerà alla normalità da domani, venerdì 24 aprile, con la riapertura del transito in via Roma dopo il completamento dei lavori per il nuovo collettore fognario nei pressi dell’arco di Santa Croce. Il cantiere che ha interessato il tratto stradale vicino all’arco di Santa Croce è giunto al termine con un leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria. Gli interventi, concentrati sulla posa di una nuova sezione della rete fognaria, rientrano nel più ampio piano di riqualificazione dell’area che prevede anche la costruzione di un nuovo sottopasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Roma libera: via ai blocchi, il traffico torna fluido domani

Notizie correlate

Roseto, via libera sulla Statale 150: torna il traffico fluidoL’amministrazione di Roseto degli Abruzzi ha comunicato che la circolazione automobilistica sulla Statale 150 sta tornando alla normalità dopo i...

Macerata: Via Roma chiusa, traffico fluido al primo test. 45 agentiMacerata: Via Roma chiusa, il traffico risponde, il cantiere accelera La città di Macerata ha affrontato il primo giorno di una sfida logistica...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Roma Libera Fest: due giorni tra musica, hippie market, street food e spettacoli dal vivo; Foro Italico, via libera dell’Assemblea capitolina alla riqualificazione del Campo Centrale; Treno Roma-Ancona sulla direttissima: via libera al riposizionamento dell'RV 4156. De Rebotti: Risultato concreto per i pendolari; Bene confiscato alla ’ndrangheta in via Roma: sarà sede istituzionale del MArRC.

La struttura si trova in via Roma. Il direttore Sudano: «Consentirà di migliorare la gestione e la tutela del patrimonio». Il sindaco facente funzioni Battaglia: «Così restituiamo alla collettività spazi sottratti all'illegalità» - facebook.com facebook

Muravera, rimosse le radici dei pini (già abbattuti) lungo la via Roma x.com