Macerata | Via Roma chiusa traffico fluido al primo test 45 agenti

A causa dei lavori per il nuovo sottopasso, via Roma a Macerata rimane chiusa. La decisione ha creato disagi, ma il traffico si mantiene fluido grazie alla presenza di 45 agenti di polizia che monitorano la situazione. I cittadini si sono adattati rapidamente, sfruttando percorsi alternativi senza congestioni significative. La chiusura proseguirà nelle prossime settimane mentre il cantiere avanza con rapidità. La città osserva attentamente l’andamento dei lavori.

Macerata: Via Roma chiusa, il traffico risponde, il cantiere accelera. La città di Macerata ha affrontato il primo giorno di una sfida logistica importante: la chiusura di via Roma per consentire la realizzazione del tanto atteso sottopasso. Un intervento che, secondo le prime valutazioni, ha retto l’impatto del traffico, nonostante l’affluenza di visitatori per le celebrazioni del Capodanno cinese. L’amministrazione comunale e la Polizia locale monitorano attentamente la situazione, consapevoli che il vero banco di prova sarà rappresentato dall’aumento del flusso veicolare legato all’apertura di scuole e attività produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Macerata: Via Roma chiusa un mese, traffico in tilt e task forceA Macerata, via Roma rimane chiusa per un mese a causa di lavori di ristrutturazione.

Macerata isolata: Sambucheto chiusa, traffico in tilt e deviazioniA causa della chiusura di Sambucheto, la circolazione a Macerata si blocca e il traffico si accumula nelle vie principali.

Via Roma, è scattata la chiusura. Giornata storica, le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate per l'ultima voltaMACERATA È scattata ieri alle 14 la chiusura di un tratto di via Roma per i lavori al nuovo sottopasso ferroviario. In azione la task force messa in campo da Comune, polizia locale

Chiusura di via Roma, è il giorno X: Task force in campo: siamo prontiDalle 14 di oggi ingresso e uscita dalla città sbarrati per i lavori di allaccio del sottopassaggio alla strada. Ieri il summit tra l'amministrazione comunale e i volontari mobilitati per assistere gl

