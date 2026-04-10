Roseto via libera sulla Statale 150 | torna il traffico fluido

A Roseto degli Abruzzi, il traffico sulla Statale 150 è tornato a scorrere normalmente dopo i rallentamenti che avevano interessato il tratto tra Voltarrosto e Campo a Mare. L’amministrazione comunale ha annunciato che la circolazione si è ristabilita, permettendo un flusso più regolare delle automobili lungo questa arteria stradale. La situazione era rimasta bloccata per diverse ore prima che si tornasse alla normalità.

L’amministrazione di Roseto degli Abruzzi ha comunicato che la circolazione automobilistica sulla Statale 150 sta tornando alla normalità dopo i rallentamenti che hanno interessato il tratto tra Voltarrosto e Campo a Mare. Il ripristino della fluidità è legato alla messa in funzione del nuovo impianto semaforico all’incrocio con via Grecia, oggetto di recenti lavori di rifacimento tecnico. Interventi tecnici e gestione dei flussi lungo la costa. La ditta incaricata dei lavori ha completato le operazioni necessarie per rimettere in funzione il sistema di segnalazione stradale presso l’incrocio con via Grecia. L’intervento non si è limitato a... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, via libera sulla Statale 150: torna il traffico fluido Auto ribaltata sulla Statale 36: traffico in tilt verso il lagoViolento schianto all’altezza di Desio, coinvolti sei uomini tra i 21 e i 59 anni. Traffico caos sulla Statale, autoarticolato si ribalta. Ferito il camionistaNarni (Terni), 4 aprile 2026 – Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia sulla strada statale 675 Umbro Laziale a causa di un incidente... Argomenti più discussi: Sabato 11 aprile riapre il roseto comunale; Rottamazione quinquies: Roseto degli Abruzzi approva la risoluzione; Bellante Stazione, riaperto viale Matteotti dopo i lavori; Piano Demaniale di Roseto, la Commissione Urbanistica approva le controdeduzioni. Via libera a serbatoio e collettore nelle frazioni di RosetoTra consiglio comunale e giunta, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è arrivato il via libera definitivo a due interventi attesi da anni: la ricostruzione del serbatoio della frazione di ... ansa.it Riapre il Roseto Comunale: liberati insetti “alleati” per proteggere le rose dai parassiti in modo naturale ift.tt/ELkXHTY x.com Roseto, viabilità sulla Statale 150: verso la normalità dopo il ripristino del semaforo - facebook.com facebook