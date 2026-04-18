Al Senato si sta discutendo il disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti, che prevede nuove misure in risposta ai recenti aumenti dei prezzi dell’energia e alla crisi internazionale. La discussione riguarda diverse proposte di modifica al testo originario, con interventi mirati a regolamentare il settore e affrontare le problematiche legate ai rincari. La seduta si svolge in un clima di attenzione alle conseguenze economiche di tali questioni.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti è in discussione al Senato della Repubblica (S. 1845), e in particolare all’8a Commissione Ambiente, per l’approvazione in prima lettura, che tipicamente è l’unico momento dell’iter di conversione in legge. I termini per il completamento dell’iter di conversione in legge sono decorsi il 16 aprile scorso alle ore 12:00. Il provvedimento è finalizzato a contenere i prezzi dei prodotti petroliferi, cresciuti esponenzialmente con l’esacerbarsi della crisi geopolitica in Medio Oriente. Nel fascicolo è stato presentato l’emendamento 2.0.5, a prima firma del senatore Rosso e...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rincari energetici e crisi internazionale, al Senato le proposte di modifica al DL Carburanti

Notizie correlate

Meloni alla Camera e al Senato: le comunicazioni su crisi internazionale, energia e Consiglio UeAGI - Ieri una videocall, alla quale hanno partecipato tra gli altri il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la...

Dl carburanti, in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi: le misureLa raffica di aumenti dei prezzi di benzina e diesel dovuta alla guerra in Iran sul tavolo del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha dato il...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, l’allarme della FAO: il futuro dei raccolti globali tra rincari energetici e carenza di fertilizzanti; Assicurazione viaggio 2026: come proteggersi da crisi energetica, rincari e cancellazioni.; Gas e luce ancora alle stelle, l’Italia paga una crisi senza fine; Perché tagliare le accise può essere un problema.

Dall’emergenza gas ai rincari: la strategia del Governo e i costi per le famiglie italianeL’emergenza gas preoccupa tutto il mondo. Qual è la situazione in Italia e quali sono le misure ipotizzate dal Governo? facile.it

L’Fmi avverte l’Europa: stop ai sussidi energetici a pioggia, distorcono il mercato e pesano sui bilanciSecondo il Fondo Monetario Internazionale, compensare eccessivamente i rincari di gas e petrolio frena il calo della ... energiaoltre.it

Difficoltà importanti per oltre un'azienda su quattro. Ecco la situazione a causa dei rincari energetici per la guerra in Medio Oriente facebook

Ortofrutta nel caos: dipendenze che strangolano il settore Michael Schotten: crisi mediorientale e rincari energetici colpiscono logistica e produzione. Germania orientata ai discount, consumi a rischio #ilpuntodifruchthandel @Fruchthandel @raffaelaqu x.com